Nuovo asfalto sulla strada comunale Santo Stefano

Strade facendo, al fine di avere migliori collegamenti veicolari nell’obiettivo della dovuta sicurezza stradale per gli utenti. "Lunedì, finalmente, con l’arrivo di un periodo di stabilità meteorologica, sono iniziati i lavori di riasfaltatura sulla strada comunale Santo Stefano". Quella strada porta alla omonima frazione, situata ad alcuni chilometri a nord di San Piero in Bagno, nei pressi del lago di Quarto. Lo comunicano, con soddisfazione, il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, e l’assessora ai lavori pubblici, Silvia Alessandrini, che poi aggiungono sulla manutenzione strade in atto: "I lavori proseguiranno con una serie di ripristini lungo la strada di Crocesanta, nel tratto che collega Selvapiana a San Piero in Bagno, passando per il borgo di La Valle".

I lavori di riasfaltatura, richiesti ormai da tempo anche da vari residenti delle località interessate dalle rispettive strade comunali, realizzati dalla ditta Superasfalti, rientrano nell’ambito degli interventi finanziati con il Fondo Regionale per la Montagna (Legge regionale 2/2004- Fosmit annualità 2024). L’intervento è appaltato dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio, per un importo complessivo delle opere (iva e spese incluse) di 141.417,37 euro. "Questo intervento – sottolineano il sindaco Spighi e l’assessora Alessandrini – rappresenta l’inizio di un più ampio programma di asfaltature che interesserà, nelle settimane a venire, altre strade comunali del nostro territorio. L’obiettivo è quello di continuare nel miglioramento della sicurezza della percorribilità e del decoro delle infrastrutture viarie locali".

gi. mo.