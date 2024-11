Nuovo bando comunale. Tornano gli incentivi per chi va al lavoro in bici

di

Andare al lavoro in bicicletta torna a rendere grazie alla possibilità di ottenere incentivi economici per i chilometri percorsi. A partire dal 1° dicembre sarà possibile presentare domanda per aderire al bando ’Bike to work’, rinnovato per incoraggiare gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola pedalando, fino a un massimo di 20 centesimi per chilometro, e 50 euro al mese a persona. Il primo bando è andato forte. Nell’arco temporale da aprile 2022 a novembre 2023 hanno partecipato 66 aziende e cinque circoli didattici con 513 lavoratori iscritti all’app e 341 partecipanti alle attività. Sono stati percorsi 411.760 km. I lavoratori hanno percepito fino a un massimo di 500 ero e, mediamente, una somma di 133 euro. Il contributo erogato è stato pari a 70mila euro e sono state risparmiate 58 tonnellate di CO2.

"Cesena – sottolinea l’assessore alla Mobilità Christian Castorri – è stata tra le prime città a incentivare gli spostamenti casa-lavoro-casa attraverso l’iniziativa ‘Cambiamomarcia’ a cui hanno preso parte, negli anni, centinaia di cittadini ed è annoverata tra le azioni di riferimento a livello nazionale. Il contesto è favorevole: in città sono oltre 100 i chilometri di piste ciclabili, e la promozione di servizi per i ciclisti, come le colonnine per la manutenzione fai-da-te".

L’invito è rivolto alle attività commerciali, studi professionali, circoli didattici e le aziende che abbiano presentato o presenteranno entro il 31 dicembre di ogni anno un piano spostamento casa-lavoro per promuovere la mobilità sul percorso casa-lavoro, mediante l’utilizzo della bicicletta. In questo modo sarà possibile erogare incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta ai lavoratori

L’iniziativa, sulla base di quanto definito dalla Regione Emilia-Romagna, prevede inoltre incentivi per la riduzione del costo dell’utilizzo del bike sharing Ridemovi da utilizzare prioritariamente per gli spostamenti casa-lavoro ed incentivi per la riduzione del costo del deposito delle biciclette.

Ai lavoratori sono richiesti i seguenti requisiti: essere residenti a Cesena con sede lavorativa sul territorio comunale, o in comuni diversi da Cesena e sede lavorativa a Cesena. Gli intenzionati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno presentare domanda entro il 30 giugno 2026.