Nuovo Bufalini, costi alle stelle "Stanziati altri 132 milioni"

Si allungano i tempi di realizzazione del nuovo Bufalini e lievitano i costi. "Quanto verrà a costare, se mai verrà realizzato, il nuovo ospedale di Cesena?" chiede infatti alla Regione il consigliere leghista Massimiliano Pompignoli, dopo l’annuncio del nuovo piano di edilizia sanitaria fatto dall’assessore regionale con la previsione di 132milioni di euro per il nuovo ospedale cesenate. "Arrivati a questo punto – attacca Pompignoli – non si capisce più quanto verrà a costare questo secondo ospedale. Pochi giorni fa si è sentito parlare di una cifra intorno ai 300 milioni di euro, bel oltre al quadro economico che si era inizialmente deliberato. Adesso, la cifra sembrerebbe ulteriormente lievitata. Mi chiedo, infatti, se i 132,3 milioni appena annunciati dalla Regione siano già ricompresi in quei 300 dichiarati pochi giorni fa. Se non lo fossero, stiamo parlando di una struttura che verrebbe a costare oltre 432 milioni di euro, senza contare i costi di mantenimento del nuovo nosocomio e i ritardi inqualificabili nell’avvio dei lavori".

Dai vertici della Regione e dall’Ausl Romagna non replicano direttamente a Pompignoli, assicurando però che lo stanziamento di 132 milioni di euro rientra in quei 300milioni di euro di costo stimati attualmente per il nuovo ospedale di Cesena.