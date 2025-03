Nuovo Cau, iniziati i lavori: "Un servizio importante"

Sono iniziati da qualche giorno alla Casa della Comunità, ex ospedale Santa Colomba, di Savignano, i lavori di ristrutturazione dei locali dell’area collocata al piano terra che accoglieranno il nuovo Cau del Rubicone. I locali destinati al nuovo importante servizio, erano occupati dall’ambulatorio di Osservazione Terapia, davanti alla Radiologia. La dislocazione degli ambienti è funzionale alla creazione di un’area in cui saranno presenti un locale per l’accoglienza e l’accettazione dei pazienti, un ambulatorio medico-infermieristico per l’esecuzione delle prestazioni richieste, una sala osservazione della persona e una sala d’attesa condivisa con la Radiologia. Nell’area oggetto di intervento si procederà con una ristrutturazione complessiva già iniziata con la rimozione dei controsoffitti e lo smantellamento dei vecchi impianti, negli ambulatori e nel corridoio.

Proseguiranno con la realizzazione di nuovi impianti elettrici, speciali e di climatizzazione, nuovi controsoffitti, pavimentazione in pvc negli ambulatori e finiture. Il Cau è un servizio territoriale dedicato alle persone che presentano problemi urgenti a bassa complessità e rapida risoluzione. Nel Cau opererà una équipe medico-infermieristica dedicata e sarà aperto 12 ore, sette giorni su sette. Il servizio sarà attivato entro quest’anno. Dice la direttrice del distretto del Rubicone Paola Ceccarelli: "Veniamo da più di un anno di esperienza sui Centri assistenza urgenza che sono stati attivati in tutto il territorio dell’azienda Usl della Romagna con risultati molto positivi sia in termini di percorso organizzativo attivato che di soddisfazione degli utenti". Continua il sindaco di Savignano Nicola Dellapasqua: "Il Cau di Savignano darà un servizio nuovo, importante per chi ha necessità di un consulto in urgenza. È con grande orgoglio e soddisfazione che accogliamo questo servizio di prossimità a rinforzo della sanità territoriale e il fatto che Ausl valorizza la Casa della Comunità Rubicone come un servizio di qualità e di eccellenza su cui sta continuando ad investire". Attualmente l’ex ospedale Santa Colomba accoglie l’Ospedale di Comunità con 12 posti letto, l’Hospice con 14 posti letto, i medici di medicina generale associati in Medicina di Gruppo, il Pua, l’Ambulatorio di Osservazione e Terapia (Aot); l’ambulatorio infermieristico per attività programmate e per la chiamata attiva dei pazienti con patologia cronica; la Guardia medica; il servizio infermieristico domiciliare, il punto prelievi, lo sportello farmaceutico; il Cup, l’ufficio assistenza protesica, la Radiologia, la dialisi; poliambulatori specialistici e si possono effettuare indagini strumentali.

Ermanno Pasolini