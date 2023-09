’Nuovo cielo, nuova terra’, la stagione si svela al Bonci

Tre serate consecutive (da questa sera a giovedì) in cui i Teatri Ert aprono al pubblico nelle città di Cesena, Modena, Bologna e Cesena. Sarà il direttore Valter Malosti (nella foto) a incontrare gli spettatori per introdurre le rispettive Stagioni 2023’24 ’NuovoCieloNuovaTerra’ e a dialogare con vari ospiti, presentando i contributi video degli artisti protagonisti degli spettacoli. A Cesena l’appuntamento con il pubblico è previsto per giovedì alle 19.

Nella splendida cornice del Teatro Bonci il direttore Valter Malosti dialogherà con il professor Enrico Pitozzi dell’Università di Bologna e la coreografa e danzatrice Michela Lucenti, curatrice del focus di danza Carne. Interverrà l’assessore alla cultura e ai diritti e alle politiche delle differenze del comune di Cesena Carlo Verona, Fabrizio Foschini dell’area Manager Romagna Sud Bper Banca e il Presidente di Ert Giuliano Barbolini.

Tutte le serate si chiudono con un brindisi inaugurale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Info Teatro Bonci Piazza Guidazzi, Cesena. Telefono 0547 355959, [email protected], cesena.emiliaromagnateatro.com