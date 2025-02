Nuovo codice della strada. La paura delle sanzioni fa calare il consumo di vino

A due mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, con l’inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato d’ebbrezza, i clienti dei locali continuano a tagliare drasticamente i drink. "Per paura dei controlli – spiegano i ristoratori - i clienti si concedono un solo calice di vino, e talvolta neanche quello". E così il consumo di alcol sprofonda vertiginosamente. Sarà perché le multe per la guida in stato d’ebbrezza incutono timore. Si aggirano tra i 1.500 e i 6.000 euro, con il rischio della sospensione della patente anche per 2 anni e l’arresto da sei mesi a un anno. Si corre ai ripari e c’è chi, prima di uscire dai pub, chiede l’etilometro per verificare il tasso alcolemico e chi porta la bottiglia da finire a casa.

L’idea originale per prevenire rischi, multe e pericoli alla guida, è venuta a due imprenditori cesenati. La proposta è dell’osteria Michiletta e del B&b ‘Le Rossi Bed’. Da domenica prossima i clienti che consumeranno una cena all’osteria Michiletta potranno soggiornare gratuitamente al B&b di piazza del Popolo. Con la cena sarà incluso anche il soggiorno. "L’idea – dice Simone Rosetti titolare dell’osteria – è nata, non solo per dare una risposta concreta alla paura delle restrizioni al codice della strada, ma anche per dare la possibilità ai clienti di vivere il centro storico. Per noi il vino è cultura, e vedere che viene meno la cultura del buon bere e che molti si privano anche solo di un calice di vino per timore di perdere la patente, ci ha spinti a intervenire". "La vendita di bottiglie nel locale – continua Rosetti – è calata del 20-30%. Le bottiglie sono diminuite nel servizio serale e si continuano a consumare a pranzo perché poi la gente ha la possibilità di fare una camminata. Il calo del consumo di vino lo abbiamo visto dal weekend di metà dicembre in cui è entrata in vigore la normativa". Ed ecco cosa hanno pensato i due imprenditori Simone Rosetti e Christian Rossi, titolare del b&b. Consumando una cena, da domenica a martedì, con 6 portate e 6 diversi calici (costo 100 euro a persona) si potrà soggiornare gratuitamente al b&b, con inclusa l’area relax. Anche per più occasioni.

Ma come peserà la situazione sul mercato del vino? Il wine manager Lorenzo Tersi sostiene che bisogna valorizzare il consumo di vino associato al cibo. "C’è molta confusione sulla nuova normativa – spiega Tersi – vino e cibo in quantità moderate, infatti, non fanno male. E’ l’eccesso che è sbagliato. Nel mondo del vino la percezione è che si siano create fobie inutili. E io invito a non creare fobie con una comunicazione che ha delle note stonate e troppi acuti. Ancora non ci sono dati di consorzi di vini italiani che dicono che il consumo di vino è calato, bisognerà aspettare qualche mese. Sicuramente, se interroghiamo i ristoratori, ci dicono che i consumi hanno subito una contrazione".