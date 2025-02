Nuovo direttivo per l’Avis, targa per Sami

È stato radicalmente rinnovato il direttivo dell’Avis di Cesenatico. È questo il responso dell’assemblea svoltasi ieri nella sala conferenze dell’ospedale Ginesio Marconi, dove la stessa associazione dei donatori di sangue ha sede con oltre mille volontari. Già nei prossimi giorni si conoscerà il nome del nuovo presidente che sostituisce Francesco Sami, il quale non si è ricandidato per aver concluso il suo secondo mandato consecutivo dal 2017 ad oggi Avis ha sede. E’ stato proprio Sami il personaggio più in vista, del resto oltre ad essere stato presidente per 8 anni, il suo impegno nel direttivo è stato di ben 25 anni. Visibilmente commosso, il presidente uscente è stato a lungo applaudito ed il sindaco Matteo Gozzoli gli ha consegnato una targa per il merito di aver guidato con successo l’associazione. All’assemblea hanno partecipato il primo cittadino, la vicepresidente Barbara Camporeale di RomagnaBanca, l’istituto che sostiene l’associazione e copre le spese dell’acquisto delle benemerenze donate ai donatori, il presidente dell’Avis provinciale Forlì-Cesena Lino Morgagni, per l’Avis di Cesena la vicepresidente vicaria Maurizia Boschetti, la dottoressa Enkeljda Mishtaku e Giorgio Grassi, fondatore dell’Avis di Cesenatico 58 anni fa. Durante l’assemblea sono stati premiati i donatori benemeriti, che quest’anno sono 148. Di questi 61 per le otto donazioni, 39 per sedici, 20 per ventiquattro donazioni, 17 per cinquanta, 7 per settantacinque, 3 per le cento donazioni, e Paolo Poli per le oltre 120 donazioni che ha ricevuto un gioiello d’oro con diamante. Poli, il quale si è dimesso lo scorso 24 luglio, avendo superato abbondantemente le 120 donazioni arrivando sino a 161, ha ricevuto questo premio speciale ed è considerato da tutti un esempio. I 3 con cento donazioni sono Manuel Capacci, Gianluca Casadei e Claudio Rossi, e hanno ricevuto l’oro con smeraldo.

Il consiglio uscente, oltre al presidente Francesco Sami, era composto dal vice presidente Giammarco Boschetti, la segretaria Elisabetta Marzoli, il tesoriere Luciano Boschetti, i consiglieri Alessandro Alberti, Francesco Occhipinti, Andrea Nanni, Giorgio Lugaresi e Alessandro Rondoni; con il revisore dei conti, il ragioniere Roberto Poni. Soltanto tre di questi si sono ripresentati al voto, e sono Alessandro Alberti che ha ottenuto 8 voti, Andrea Nanni il più votato con 12 e Roberto Poni con 11; i quattro volti nuovi sono Cristina Lumini (9 voti), Andrea Celli (6) e, a pari merito, William Piscaglia e Maicol Bartolini con 5 preferenze; il direttivo è dunque per oltre la metà radicalmente rinnovato. Alla prima riunione del nuovo consiglio saranno distribuite le cariche per il quadriennio 2025-2029.

Giacomo Mascellani