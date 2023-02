Nuovo Doblò dedicato ai disabili, il dono delle aziende del territorio

Un gesto d’amore, proprio nel giorno della festa di San Valentino. Un nuovo Fiat Doblò per il trasporto dei disabili è stato donato ieri al Comune di Cesena. Per rispondere ai bisogni di tipo assistenziale, educativo, riabilitativo, sanitario e psicologico, il mezzo verrà poi destinato alle associazioni del territorio della Valle del Savio che si prendono cura delle persone più fragili e che rappresentano un punto di riferimento per le famiglie e le istituzioni.

La donazione è avvenuta da parte di ’Progetti del Cuore’, la società milanese di progetti di utilità sociale che si occupa dei cittadini più vulnerabili, che si farà carico delle spese di gestione e mantenimento. Il mezzo, attrezzato per disabili e dotato di pedana elettrica, è offerto anche da circa quaranta aziende e imprese della Valle del Savio che hanno sostenuto il progetto.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte gli imprenditori locali coinvolti, il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora Carmelina Labruzzo che hanno ringraziato ’Progetti del Cuore’ sottolineando il prezioso valore dei volontari impegnati sul territorio; presente anche Fabio Machetti di ’Progetti del Cuore’. "Ringraziamo ‘Progetti del Cuore’ per questa donazione – commenta Enzo Lattuca – che certamente contribuirà a rinsaldare ulteriormente la forte relazione che intercorre tra le associazioni del Terzo settore e il nostro territorio di Vallata. La nostra è una comunità solidale, nei momenti di emergenza e bisogno tutti mettono a disposizione risorse ed energie per aiutare coloro che hanno necessità. Questa donazione è un esempio della generosità dei cittadini e delle imprese presenti nei sei comuni della Vallata. Un mezzo attrezzato come questo doblò potrà essere destinato al trasporto di persone disabili e sarà utilizzato dai volontari delle associazioni per il trasferimento dei beni di prima necessità".