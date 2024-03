Nuovo dosso in via Cerchia di Martorano

Sono stati avviati i lavori di realizzazione del nuovo dosso stradale in via Cerchia di Martorano, tra vicolo Cerchia e via Luciano Lama, nel quartiere Ravennate. Parallelamente all’esecuzione di questo intervento, la ditta Sear Costruzioni Stradali Spa di Cesena provvederà inoltre alla realizzazione di nuove caditoie per le acque bianche. I lavori dureranno fino a mercoledì. Per tutto il periodo in cui il cantiere sarà in corso, in questo tratto stradale la circolazione sarà regolata da un divieto di transito temporaneo e un senso unico alternato con movieri o semaforo. "Interventi di questo tipo – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – nascono per fornire risposte alle richieste dei cittadini e dei quartieri sul fronte della sicurezza stradale di pedoni, ciclisti e automobilisti. Nel corso di questi anni abbiamo concretizzato diversi interventi di questo tipo creando, ad esempio, percorsi pedonali, lungo tratti stradali particolarmente trafficati, realizzando e mettendo in sicurezza attraversamenti pedonali, e installando paletti a difesa delle abitazioni che si affacciano sulla strada. L’ultimo intervento particolarmente importante sul fronte della viabilità e della sicurezza stradale è rappresentato dalla rotatoria in via Machiavelli, che ha migliorato positivamente la viabilità in questa porzione di città, con particolare riferimento agli orari di punta in cui c’è maggior traffico. Nel caso di via Cerchia di Martorano, dove è presente un restringimento della sede stradale e un doppio senso di transito, la realizzazione del dosso risponde alla richiesta di cittadini al fine di moderare la velocità dei veicoli".