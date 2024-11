Nuovo edificio in cambio di area verde

Esattamente come avvenuto per il quartiere Oltresavio dove verranno realizzati un giardino della pioggia e 158 barriere parapedonali come opere pubbliche che accompagneranno la costruzione di un nuovo edificio residenziale plurifamiliare in via Dismano, anche in via Loreto, a Calisese, si procederà con l’esecuzione di opere di urbanizzazione corrispondenti alle dotazioni territoriali di parcheggio pubblico e alla realizzazione di dotazioni multi-prestazionali, ecologiche e ambientali.

È questo il contenuto della delibera presentata dall’assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni (nella foto) e approvata dalla Giunta comunale. Le nuove dotazioni multi-prestazionali, ecologiche e ambientali in area di proprietà comunale riguarderanno la sistemazione dell’aiuola del parcheggio di via Pitagora attraverso la messa a dimora di cinque alberature con relativo impianto di irrigazione.

Con lo scopo di elevare la qualità urbana ed ambientale tutti gli interventi in misura proporzionale devono concorrere alla realizzazione di specifiche dotazioni territoriali (parcheggio pubblico, verde pubblico, dotazioni multi-prestazionali, ecologiche e ambientali) tese ad aumentare la qualità della vita dei cittadini. "In relazione all’intervento di nuova costruzione di un edificio residenziale lurifamiliare in area urbanizzata in via Loreto – commenta l’assessora Mazzoni – così come stabilito dal Piano Urbanistico Generale si procederà con la realizzazione di dotazioni territoriali quali un parcheggio pubblico, una porzione di verde pubblico, dotazioni multi-prestazionali, ecologiche e ambientali. Il progetto prevede la cessione a titolo gratuito di un parcheggio pubblico la cui realizzazione avverrà a parziale scomputo dei costi di realizzazione dall’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’intervento privato.