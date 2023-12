Nuovo escavatore per il Comune per la manutenzione delle strade

L’amministrazione comunale di Sarsina, grazie alle donazioni di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e di alcune imprese, ha acquistato un nuovo escavatore Eurocomach 55 TR con braccio triplice prodotto dalla Sampierana Spa del gruppo Cnh Industrial, azienda leader nel settore con sede a Bagno di Romagna. Questo nuovo escavatore - che monta benne dell’azienda sarsinate Cangini Benne - verrà utilizzato per la manutenzione strade e per il movimento terra e sostituirà l’altro utilizzato per effettuare le manutenzioni agli oltre 100 chilometri di strade del vasto territorio.

Per l’Amministrazione plautina erano presenti il sindaco Enrico Cangini, il vicesindaco Gianluca Suzzi, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sarsina Mauro Fabbretti. Alla consegna al sindaco di Sarsina Enrico Cangini e al suo vice Gianluca Suzzi, erano presenti poi alla consegna in rappresentanza dell’azienda, il direttore commerciale Marco Mosconi, Alessia Rossi e Gianni Facciani. "Ringraziamo particolarmente la Sampierana – commentano il sindaco di Sarsina Enrico Cangini e il vicesindaco Gianluca Suzzi – che si è dimostrata particolarmente generosa con noi. Durante il periodo dell’alluvione ci ha consentito di utilizzare un loro mezzo in modo del tutto gratuito, ed anche nel caso dell’acquisto appena concluso ci ha riservato uno sconto importantissimo dal prezzo di listino".

"Siamo convinti – aggiungono - che dotare la nostra squadra esterna di un mezzo come questo sia un beneficio per tutta la comunità perché ci consentirà di fare meglio le manutenzioni e presidiare meglio il territorio, perché ci siamo resi conto di quanto le dotazioni facciano la differenza nei momenti di necessità e di urgenza".

Edoardo Turci