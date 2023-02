Nuovo guado sul Savio a Piaia In primavera inizio dei lavori

di Edoardo Turci

Siamo alle fasi finali per procedere - con inizio lavori in primavera - alla realizzazione di un nuovo guado sul fiume Savio in località Piaia (frazione Taibo di Mercato Saraceno). E questo dopo che, una decina d’anni fa, a seguito di una piena del fiume Savio è crollata (foto) la passerella che permetteva l’attraversamento del corso d’acqua. Il nuovo guado è stato individuato in un’altra posizione più a valle, verso Borgostecchi, previa variante allo strumento urbanistico (Rue), poi l’autorizzazione paesaggistica, idraulica e il parere della Soprintendenza. Il finanziamento è già disponibile: 270mila euro, dei quali 90mila erogati con delibera della Giunta Regionale; altri 96mila da contributo Regionale e i restanti 83mila e 695 euro con fondi propri dell’Amministrazione di Mercato. Le opere dovrebbero iniziare entro primavera.

L’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Raffaele Giovannini fa sapere che..."è una vicenda che ci trasciniamo da anni; abbiamo cercato varie soluzioni per giungere alla fine a questa realizzazione".

Per il nuovo guado più a valle è stato scelto un luogo più idoneo in un punto dove le acque superficiali scorrono in piano senza differenze di quota per attraversarlo il più velocemente possibile. La vicenda si trascina dal 2013: il crollo del ponte ’Piaia’ fu causato dall’eccezionale flusso d’acqua che rimosse la base del ponte stesso pregiudicando irrimediabilmente la sua stabilità. Poi nel 2015 una società privata di Forlì intendeva realizzare in quel punto una centralina idroelettrica. Questo prevedeva come contropartita, la ricostruzione del ponte crollato, ma poi giunse uno stop dal Ministero che non aveva inserito la centralina idroelettrica nell’elenco di quelle ammesse a contributo energetico. Anche questo progetto si arenò, così come di una passerella e l’ipotesi del Bailey.