Nuovo guado sul Savio, lavori da 270mila euro

di Edoardo Turci

Inizia la realizzazione della nuova viabilità in località Piaia con la costruzione del nuovo guado sul fiume Savio; i lavori relativi al primo stralcio del progetto sono stati ufficialmente affidati alla ditta Clas, dopo una valutazione che ha incluso la richiesta di tre preventivi. Si prevede la realizzazione dell’opera in due stralci, per un importo totale di 270mila euro. Di questa somma, 150mila sono destinati ai lavori del primo stralcio, e 34mila euro sono destinati alle spese tecniche, progettazione e direzione dei lavori, affidate all’architetto Aida Morelli di Ravenna. La somma restante servirà per il secondo stralcio.

Il progetto complessivo sarà finanziato tramite fondi comunali e fondi regionali. In particolare, 90mila euro saranno coperti da fondi comunali, mentre il restante importo di 180mila euro fa parte dei fondi regionali. La ditta Clas avrà a disposizione quattro mesi per completare i lavori del primo stralcio. Raffaele Giovannini, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici di Mercato Saraceno, commenta: "Finalmente vediamo una soluzione a un problema che affliggeva da lungo tempo una nostra località. Il progetto di viabilità, con la costruzione del guado in località Piaia, darà un importante contributo al miglioramento delle condizioni di viabilità e alla sicurezza dei nostri cittadini. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo risultato, e sono convinto che questa infrastruttura avrà un impatto positivo sulla vita di chi vive e lavora in questa zona". Si procederà anche all’adeguamento della viabilità da via Borgo Stecchi.