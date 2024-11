Nuovo laboratorio cine televisivo al Versari Macrelli

L’istituto Versari Macrelli ha ufficialmente presentato il nuovo laboratorio audiovisivo, realizzato grazie ai fondi del PNRR. L’iniziativa rappresenta un importante investimento per lo sviluppo dell’indirizzo “Servizi per la cultura e lo spettacolo”, un corso di diploma professionale che fornisce agli studenti una formazione completa nel settore audiovisivo, teatrale e degli eventi culturali. L’istituto è dotato di una sala posa fotografica e di un laboratorio di post-produzione digitale con computer Mac per ogni alunno. Oltre alla fotografia, gli studenti sviluppano competenze nel montaggio video, nella gestione audio e luci, e nella regia. Il nuovo laboratorio audiovisivo può ospitare due classi contemporaneamente ed è attrezzato con una regia televisiva professionale, un set di illuminazione avanzato, e postazioni per regia audio, montaggio video e gestione luci. Questo spazio permette agli studenti di immergersi nel processo di produzione audiovisiva, simulando il lavoro all’interno di uno studio televisivo vero e proprio.