Nuovo libro e progetto di Antonioli sugli amanti Paolo e Francesca

È uscito il nuovo libro di Andrea Antonioli dal titolo “Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità” (edito da Pazzini Editore), dal quale ha preso forma un progetto multidisciplinare vasto e suggestivo, ideato e coordinato dallo stesso autore e realizzato dal Centro Studi Olim Flaminia di Cesena, con l’adesione di numerose istituzioni. Oltre al volume, il progetto comprende pertanto un documentario (video storytelling), un cortometraggio teatrale prodotto da Associazione Life, una videopoesia di Maria Gabriella Conti (regia di Stefano Caranti), un cortometraggio musicale, le mostre d’arte “Paolo e Francesca, visioni dal cuore” e “Archeologia dei Volti” di Salvatore Gennaro. Sono state coinvolte figure della cultura nazionale come Vincenzo Spampinato, grande critico d’arte; Renato Ongania, promoter di Wikipace e Wikipoesia e Direttore di Wikisemiotica; Angioletta Masiero, giornalista, scrittrice e presidente di premi letterari internazionali; Stefano Caranti, videomaker, poeta e vincitore di ben 180 premi letterari; l’attore, regista e sceneggiatore Edoardo Claudio Olivieri. Il primo evento avrà luogo domani presso l’evocativa Rocca del Sasso di Verucchio, in occasione della “Festa della Storia” che sarà il primo di una lunga serie in tante città romagnole e italiane-