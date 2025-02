Nuovo look per il parco in via Clementina Mandolesi

Il Comune di Montiano ha approvato un progetto per sistemare il parco in via Clementina Mandolesi, a ridosso del centro storico, luogo solitamente usato dalla Pro Loco locale per le feste del paese. Ne parla il sindaco Fabio Molari.

Quando inizieranno i lavori? "Nella prossima primavera, fra aprile e maggio perchè vogliamo evitare possibili piogge, neve e ghiaccio, in quanto ci sarà un consistente movimento della terra".

Perchè si è reso necessario l’intervento? "E’ un parco che è sempre stato poco curato e ha una certa pendenza. E’ in declino e ha bisogno di un’urgente sistemazione anche per essere messo in maggiore sicurezza".

Come farete a renderlo pianeggiante? "Contiamo di spostare in un primo momento circa 500 metri cubi di terra e di cercare di portarlo su un unico piano, senza dislivelli che possono anche essere pericolosi. Il terreno arriverà dalla sistemazione delle scarpate che costeggiano la via che porta da Montiano alla frazione di Montenovo, dove verrà creata la pista ciclopedonale che collegherà il capoluogo alla frazione stessa. Il terreno rimosso, invece di portarlo nelle discariche, pagando per farlo, verrà utilizzato per sistemare il nostro bel parco".

Il costo? "Ancora non è stato quantificato, dovrebbe aggirarsi su qualche decina di migliaia di euro, a carico del Comune".

Il progetto dell’area camper in via Clementiana Mandolesi accanto al parco da sistemare che fine ha fatto? "L’area camper è stata completata con una spesa di 80mila euro e sarà in grado di ospitare camperisti che vogliono fermarsi per visitare il nostro bel borgo rimasto integro e poi anche quelli limitrofi. Questa nuova realtà al momento può ospitare tre camper alla volta con tutti i servizi, dalla ricarica luce, acqua e scarichi fognari".

Accanto al parco rinnovato ci saranno anche posti auto? "Ce ne sono già alcune decine e altri probabilmnete saranno inseriti".

La situazione negli altri parchi? "Noi abbiamo otto parchi, tutti abbastanza ben tenuti. Ce n’è solo uno, l’Infinito, che si trova in località Badia e che ha dei problemi in quanto interessato da una frana".

Ermanno Pasolini