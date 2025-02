Nuovo look per Radiologia. Lunedì iniziano i lavori

Lunedì 24 febbraio prenderanno il via, all’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, i lavori riguardanti la ristrutturazione della Radiologia, situata al piano terra del nosocomio di via Marconi. In particolare, l’intervento, finanziato con fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr), è finalizzato all’installazione di un nuovo Sistema radiologico polifuzionale digitale Rx. Al fine di consentire l’operatività dei lavori, il cui termine è previsto in estate, l’attività radiologica è stata necessariamente riorganizzata, senza ridurre l’offerta di prestazioni diagnostiche ad oggi garantite nella struttura dell’ospedale Angioloni, ma con la redistribuzione temporanea di una parte di prestazioni presso la Casa della Comunità (ex ospedale Cappelli) di Mercato Saraceno, che dista circa 25 chilometri da San Piero. L’Ausl Romagna assicura che continuerà, comunque, ad essere garantita nell’ospedale Angioloni l’attività radiologica per i pazienti ricoverati e per i pazienti che accedono all’annesso Centro assistenza e urgenza (Cau) e al Punto di Primo Intervento (PPI), situati anch’essi al piano terra dell’ospedale di San Piero. L’intervento per il reparto radiologia fa parte di un più ampio piano di ammodernamento funzionale e dei servizi della struttura sanitaria sampierana. Dopo l’inaugurazione, a metà dicembre scorso, della nuova Area ambulatoriale nella Casa della Comunità, situata al primo piano dell’Angioloni, con i lavori che cominceranno lunedì, l’ospedale di San Piero, per l’estate di quest’anno, avrà la propria Radiologia dotata di un Sistema radiologico polifunzionale digitale Rx.

gi. mo.