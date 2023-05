Nuovo lungomare, inaugurazione con il presidente Bonaccini

Questa mattina a partire dalle 11 in piazza Cesare Battisti verrà inaugurato il nuovo ’Waterfront’. L’intervento di riqualificazione del fronte mare in via Ruggero Pascoli è stato realizzato dal Comune di San Mauro Pascoli con l’importante finanziamento della Regione Emilia Romagna su progetto e direzione lavori dello studio di architetti ’Laprimastanza’. Un anno fa era stato inaugurato il lungomare a est della piazza in via Caterina Allocatelli Vincenzi, i due genitori del grande ed indimenticato poeta Giovanni Pascoli. Interverranno la sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e Francesco Ceccarelli architetto dello studio ’Laprimastanza’.

A seguire esibizione del complesso bandistico ’Amici della musica’ di San Mauro Pascoli mentre alla fine della cerimonia sarà offerto gelato a tutti.