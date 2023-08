Nuovo macello appaltato, cantiere a settembre

di Gilberto Mosconi

Assegnato l’appalto dei lavori di ampliamento e riqualificazione funzionale del macello comunale di via Montegranelli a San Piero nord. L’appalto è stato aggiudicato, in maniera definitiva, dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Valle Savio alla locale cooperativa Clas di San Piero, che avvierà i lavori in settembre.

"Nel pieno dei lavori in corso - commenta il sindaco Marco Baccini – per la realizzazione della nuova sede della scuola media, per la ristrutturazione della Palestra scolastica e della sede del municipio di Piazza Martiri, e con altri due prossimi cantieri in fase di avvio, quelli di riqualificazione ed ampliamento rispettivamente del macello comunale e della Casa Protetta per anziani ’Camilla Spighi’, San Piero sembra diventare sempre di più un grande cantiere a cielo aperto. Con l’appalto del macello appena aggiudicato e con quello della Casa Protetta Spighi, già in fase di sottoscrizione contrattuale, diamo completamento al programma di qualificazione del patrimonio pubblico e di ripristino dei servizi essenziali ".

Il progetto di ampliamento e la riqualificazione del macello comunale prevede la riqualificazione della struttura e degli impianti, con il tamponamento e l’insonorizzazione della tettoia dove si trovano i box per lo scarico degli animali e lo stazionamento degli stessi, così da risolvere il problema della rumorosità delle relative attività, oltre l’adeguamento della condotta fognaria. "L’ampliamento – spiega il sindaco Baccini –riguarda la creazione di nuovi spazi da dedicare alla gestione della selvaggina. Un’innovazione che consentirà di attivare un’economia circolare della selvaggina locale. Questo servizio, infatti, darà la possibilità ai nostri cacciatori di poter fruire dei servizi di macellazione regolari e funzionali, così da aprire il commercio della selvaggina a consumatori e operatori commerciali, come ristoranti, negozi e macellerie e promuoverne la qualità ad ogni livello".

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a circa 378mila lire, è finanziato con un contributo di 150mila euro da parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 10mila euro dall’ Atc FO5, per 40mila euro con risorse proprie del bilancio comunale, oltre a 193milaeuro reperite attraverso un mutuo attivato dall’ente con la Cassa Depositi e Prestiti.I

ll tempo di realizzazione dell’intervento è di 150 giorni e l’inizio dei lavori è previsto per la fine di settembre.