Nuovo municipio e frane, lavori per 7 milioni di euro

Oltre 7 milioni di euro di lavori varati dal Comune di Borghi fra quelli appena terminati, in essere e che inizieranno entro l’anno. Dice Gianluca Magnani capogruppo di maggioranza in consiglio comunale con delega ai lavori pubblici: "Le opere più importanti riguardano un milione e 800mila euro circa per il municipio con demolizione ricostruzione ex novo, che sarà pronto nei primi sei mesi del 2026; il deposito comunale anche in questo caso con demolizione e costruzione del nuovo fabbricato per un milione di euro; riconversione con ampliamento di un fabbricato e che abbiamo acquistato nella frazione Lo Stradone da adibire ad asilo nido di cui il nostro comune era sprovvisto per una spesa di 400mila euro; la sistemazione di una decina di frane con interventi di primaria importanza, di cui cinque completate e altrettante in corso per oltre tre milioni di euro. Completate sono quelle di via Ca’ di Paolo a San Giovanni in Galilea, via Villa Soci a San Martino in Converseto, via Del Monte in località Castellaro, incrocio fra le vie Cornacchiara e I Maggio in frazione Stradone".

Magnani ha poi elencato gli interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi che fanno parte di quelli in carico alla struttura commissariale per l’alluvione di maggio 2023 e del settembre 2024, di prossima realizzazione per un totale di due milioni e 300mila euro: "Sono le frane in piazza F.lli Santini in frazione Tribola, in via La Pieve a San Giovanni in Galilea, via Delle Ginestre con riapertura della strada dopo una chiusura di una ventina di anni interrotta da una frana; in via F.lli Cervi e un intervento sulle fogne bianche in via Roma nel capoluogo. E poi lavori sul verde forestale adiacente il Parco Pasolini e la cartellonistica stradale e dei sentieri per quasi 50mila euro. La spesa totale è finanziata per la maggior parte con fondi del Governo; altri della Regione e risorse nostre che riguardano il nuovo palazzo del municipio". Conclude Gianluca Magnani: "Abbiamo altri progetti in cantiere come il poliambulatorio nel centro storico di Borghi e una sala polifunzionale in frazione Gorolo con una spesa totale per circa un milione di euro. Per il poliambulatorio abbiamo già il progetto pronto cantierabile e aspettiamo l’occasione giusta per accedere al finanziamento. Per Gorolo siamo in attesa di una risposta da parte della Regione per l’utilizzo dei fondi strutturali di coesione".