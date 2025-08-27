Nuovo museo archeologico di Sarsina: ecco le novità dopo il restauro

Sarsina (Forlì-Cesena), 27 agosto 2025 – “Privi di Meraviglia si resta sordi al sublime’. Il sindaco di Sarsina Enrico Cangini ha scelto le parole del rabbino e filosofo polacco Abraham Joshua Heschel per accogliere Costantino D’Orazio, il direttore ad interim dei musei nazionali di Bologna, della direzione regionale dell'Emilia Romagna e tutti coloro che hanno fatto visita al suo territorio per ammirare in anteprima uno spicchio del nuovo museo archeologico.

L’intero progetto di restyling dovrebbe essere ultimato entro febbraio del 2026, per un costo complessivo di 1 milione e 250.000 euro, 900.000 dei quali messi a disposizione dalla direzione generale dei musei e del Dipartimento per la valorizzazione del Ministero della Cultura.

Il sindaco Enrico Cangini al museo archeologico di Sarsina (Foto Ravaglia)

Gli interventi di miglioramento sismico riguardano un’area coperta di 1.500 metri quadri. Per procedere il sito è stato chiuso e oggi c’è stata la riapertura parziale. Il nuovo allestimento, coordinato da Maria Lucia Masciopinto, è stato pensato per offrire ai visitatori una nuova visuale e soprattutto un nuovo approccio alle opere esposte, la più iconica delle quali, il Mausoleo di Rufus, da oggi potrà essere visibile anche alla sera, restando fuori dal museo, grazie a uno scenico impianto di illuminazione. Si tratta di un’opera che supera i 13 metri di altezza e che rappresenta un perfetto esempio di architettura funeraria celebrativa, volta cioè ad esaltare lo status sociale del defunto e della sua famiglia. Reperti di questo genere sono più unici che rari, non solo in Emilia Romagna, ma in tutta l’Italia centro settentrionale. L’altro ‘gioiello’, anch’esso già visibile, è il mosaico policromo del ‘Trionfo di Dioniso’.

In questi giorni, in concomitanza con la festa di San Vicinio con la quale la comunità sarsinate rende omaggio al suo patrono, sono state organizzate visite serali guidate e gratuite, su prenotazione (muarchsarsina@cultura.gov.it) che si susseguiranno fino a domenica 31 agosto.