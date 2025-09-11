Nuovo nido a San Vittore. Accoglierà 38 bambini

Luminoso e ricco di colori, è nato un nuovo asilo nido per 38 bambine e bambini. Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo nido d’infanzia di San Vittore, articolato in due sezioni. La prima, per i più piccini, accoglie 17 bimbi nati nel 2024, mentre la seconda sezione è dedicata ai ‘Grandi’, e ospita 21 bambini nati nel 2023. Ad inaugurare la nuova struttura, che si estende su una superficie di 640 metri quadrati ed è interamente dedicata al mondo dell’infanzia, sono stati il sindaco Enzo Lattuca, l’assessora alla scuola Maria Elena Baredi, insieme alla ditta esecutrice Rti società fra Operai Muratori del Comune di Cesena Som e E.r. Lux, allo Studio Bacchi Architetti Associati, ai dipendenti comunali dei settori scuola e lavori pubblici, alle referenti dei coordinamento pedagogico, e al quartiere Valle Savio. "L’inaugurazione di un nuovo spazio per il mondo dell’infanzia – ha commentato il sindaco Lattuca – è un momento importante per la nostra città. Il nuovo Nido di San Vittore è un progetto che nasce dal territorio, da un’idea condivisa durante un’assemblea di quartiere a San Carlo. In quell’occasione è emersa l’esigenza di offrire un servizio educativo anche in questa frazione così popolata, vitale e ricca di realtà produttive. Questo nido sarà un punto di riferimento per tante famiglie, e una risorsa preziosa per tutto il quartiere". La nuova struttura si inserisce all’interno del complesso scolastico di San Vittore, che comprende anche la scuola dell’infanzia e la primaria inaugurata nel gennaio 2024. Il nido è stato realizzato nel luogo dove fino a due anni fa sorgeva una casa colonica, demolita all’avvio dei lavori. L’intervento, aggiudicato nel settembre 2023, ha previsto un investimento complessivo di 2.190.000 euro, coperto in gran parte da un finanziamento Pnrr di 1.768.800 euro, assegnato al Comune di Cesena.

a.s.