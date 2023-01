Nuovo ospedale, aperta la conferenza dei servizi sul progetto

Avanza l’iter della realizzazione del nuovo ospedale di Cesena. Dopo l’avvio della discussione pubblica sul tema nel 2016 e l’accordo con la Regione e l’Ausl per lo spostamento del Bufalini nel 20019, si entra ora nel vivo della fase relativa al progetto definitivo.Lo scorso 18 gennaio si è aperta formalmente la conferenza dei servizi sul progetto definitivo del nuovo ospedale di Cesena. Per sessanta giorni, fino a domenica 19 marzo, sarà possibile visionare il progetto depositato in formato digitale sul sito dedicato al nuovo ospedale e presentare osservazioni.

"Il nuovo Bufalini – commenta l’Assessora alla programmazione urbanistica Cristina Mazzoni – è una infrastruttura urbana strategica per la nostra città e l’area della Romagna, con cui potenziare i servizi ospedalieri attuali, crearne di nuovi e rispondere al meglio alle esigenze di salute pubblica e cura dei pazienti, del personale e dell’organizzazione sanitaria. Attraverso la realizzazione del nuovo ‘Bufalini’, il territorio romagnolo sarà dotato di un nuovo polo ospedaliero di rilievo regionale e altamente accessibile. Questa localizzazione è l’esito di un lungo dibattito locale e di un iter tecnico avviati a partire dal 2016 e che nel 2019 hanno portato l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, il Comune di Cesena, la Provincia di Forlì-Cesena e la Regione Emilia-Romagna a siglare un importante Accordo territoriale che garantisce al futuro ospedale possibilità di crescita ed elevata accessibilità. Nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo del nuovo Bufalini, insieme all’Ausl della Romagna, promotore dell’intervento, abbiamo attivato un sito dedicato e strumenti di informazione per favorire la massima informazione alla città e rendere più semplice possibile l’invio delle osservazioni. Possono infatti presentare osservazioni i proprietari delle aree e dei beni direttamente coinvolti nella realizzazione dell’opera, ma anche tutti i cittadini e i soggetti interessati".

"La conferenza dei servizi – commenta l’architetto Enrico Sabatini, responsabile del progetto del ‘Nuovo Ospedale di Cesena’ dell’Ausl Romagna – è un passaggio fondamentale non solo per il valore all’interno delle procedure previste dalla normativa ma soprattutto perché consente ai competenti Enti partecipanti un proficuo confronto finalizzato ad alzare la qualità complessiva dell’intervento, condizione condivisa nell’ambito dell’incontro e dei successivi approfondimenti che verranno in tempi brevi".

Nel sito (https:www.comune.cesena.fc.itnuovo-ospedale-bufalini) dedicato al nuovo ospedale sono pubblicati tutti i documenti del progetto definitivo depositato formalmente, sono estratti alcuni materiali e testi di illustrazione del progetto, nonché sono indicate le modalità di invio delle osservazioni al procedimento e di invio di domande e quesiti.