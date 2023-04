"Nuovo ospedale, ogni anno di ritardo costa 4,2 milioni"

"Lo slittamento dell’inizio dei lavori del nuovo ospedale di Cesena, e il relativo aumento dei costi di costruzione, avrà anche un altro effetto negativo per le tasche dei contribuenti: sarà posticipata pure la realizzazione del nuovo laboratorio analisi e quindi per ogni anno di ritardo si continueranno a spendere 4,2 milioni di euro per l’affitto dell’attuale Laboratorio Unico di Pievesestina". Lo fanno notare Luca Lucarelli e Marco Casali di Fratelli d’Italia, che ricordano le promesse dell’allora sindaco di Cesena Paolo Lucchi, il quale nel 2018 prometteva un nuovo Bufalini pronto nel 2025. "Ora la Regione corregge il tiro e parla di un più realistico 2030 e rivede al rialzo il budget, da circa 200 milioni a 300 – proseguono gli esponenti di FdI – Certo, la pandemia può aver rallentato l’iter, l’aumento delle materie prime è sotto gli occhi di tutti: tutto vero, tutto innegabile. Però sembra ci siano anche problemi procedurali alla base dello slittamento dell’inizio dei lavori, come affermano gli stessi progettisti dell’opera: la stessa Ausl Romagna avrebbe interrotto l’iter per alcune divergenze con il Comune. Quindi gli enti coinvolti non dovrebbero scaricare le responsabilità su altri soggetti, anche perché hanno sempre presentato l’intervento come tutto definito: la scelta del luogo dove erigere il nuovo ospedale senza procedere con studi preliminari e valutazioni di eventuali alternative perché si aveva un’area di proprietà; una disponibilità di risorse data per certa... E ora invece sorgono i problemi. Il primo atto formale per il nuovo ospedale di Cesena è del 2017, se tutto andrà bene si parla di completare l’opera nel 2030. Intanto al Bufalini i pazienti vengono curati in una struttura sempre più datata, su cui è difficile immaginare le necessarie progettualità per garantire standard di livello. Il rischio è di veder ancor più marginalizzate le funzioni del nosocomio cesenate, anche da un punto di vista strutturale; mentre l’aumento dei costi per il nuovo ospedale potrebbero costringere a rivedere il progetto iniziale introducendo varianti al ribasso. E’ un rischio che la politica dovrebbe prendere in considerazione, attenzionare, e fare di tutto per evitarlo: Ausl Romagna e Comune di Cesena devono giocare a carte scoperte, nel solo interesse dei cesenati e dei romagnoli. Ci sono già state troppe fughe in avanti e promesse non mantenute: i cittadini vogliono garanzie sui tempi e sui livelli qualitativi della sanità che pagano a caro prezzo".