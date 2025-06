Nuovo pannelli informativi. Oggi passeggiata e inaugurazione

Ogni anno, torna a ’rivivere’ il dismesso cimitero di Crocesanta, nei pressi di San Piero in Bagno. Una coinvolgente e interessante iniziativa, promossa e curata dall’associazione Tra Monti e Valli -U.S. Acli di S.Piero, in collaborazione con altri enti e associazioni. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per questa mattina, alle 9.30, al podere Sega, per dare inizio alla passeggiata lungo l’anello di Crocesanta, dove sono stati installati nuovi pannelli storico-informativi. Sarà anche un modo, muniti di guanti e sacchi, per partecipare alla giornata ecologica promossa dl Comune di Bagno di Romagna. Poi, ritrovo alle 14.30, sempre in località Sega, per raggiungere il cimitero, dove verrà inaugurata dal sindaco, Enrico Spighi e dalla vicesindaca, Claudia Mazzoli, l’installazione di pannelli fotografici. Seguirà la lettura di ’Piccole Storie di gente di campagna’, scritte e dirette da Milena Crociani e interpretate dalle ragazze del Teatro di Latta di S.Piero, con musiche e letture.