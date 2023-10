Nuovo parroco a San Vittore

Dopo nove anni alla guida dell’unità parrocchiale ‘Mercatese’ Don Claudio Canevarolo, classe 1969, domani alle 16 farà il suo ingresso nelle parrocchie di San Mauro in Valle, San Vittore e Tipano. A supporto del nuovo parroco ci sarà il collaboratore pastorale delle tre parrocchie don Filippo Rossi, che già da oltre un mese sta seguendo la comunità di San Mauro, dopo aver salutato quella di San Paolo. La celebrazione d’ingresso presieduta dal vescovo Regattieri avrà inizio alle 16 nella pieve di San Vittore. Saranno presenti le tre comunità e a seguire sarà organizzato un rifresco per tutti i partecipanti. Con l’ingresso del nuovo parroco la parrocchia di San Mauro in Valle varia l’orario delle messe domenicali. Già da domenica saranno alle 8.30 e 11.15. Don Claudio celebrerà la sua prima Messa a San Mauro domenica 22 ottobre alle 8.30.