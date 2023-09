Nuovo percorso e orario per il 166

Nuovo percorso per la linea 166 che collega Longiano a Savignano sul Rubicone per permettere ai residenti delle frazioni di Badia e Budrio di usufruire del servizio senza doversi recare sulla via Emilia. Pertanto la linea 166 di Start Romagna, a partire dal nuovo orario invernale anticiperà alle 7.03 la corsa in partenza da Longiano prima fissata alle 7.15. Il nuovo percorso prevede le nuove fermate: via Badia (frazione di Badia), Badia, via Olmadella e via Ungheria (frazione di Ponte Ospedaletto), Ponte Ospedaletto (scuola elementare di Balignano), via Crocetta. La linea poi proseguirà con il percorso ordinario fino alla stazione ferroviaria del Comune di Savignano.