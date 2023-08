Nuovo Piano di Protezione Civile approvato all’unanimità

Il Consiglio Comunale all’unanimità ha approvato il nuovo Piano di Protezione civile. Il piano prende in esame le diverse situazioni di rischio dopo un’attenta analisi del territorio e delle sue specificità. Il documento tiene conto della criticità idraulica, criticità idrogeologica, i temporali, ma anche gli eventi senza preannuncio, come terremoti, incendi, incidenti industriali e criticità sulla mobilità. A seguito della ricezione delle diverse allerte e dell’accadere dei diversi eventi, viene prevista l’apertura del Centro operativo comunale (Coc), in rapporti costanti con la Protezione civile regionale, con la Prefettura di Forlì-Cesena, il sindaco e viene istituito un raccordo con altre strutture per il controllo, il monitoraggio e la predisposizione degli interventi di sicurezza e di soccorso.

Tramite l’attività dei responsabili delle funzioni si avrà la possibilità di tenere sempre efficiente il piano di emergenza che per la prima volta vede per ogni argomento un unico responsabile. Questo consente al sindaco di avere nel Centro operativo degli esperti che già si conoscono e lavorano insieme e quindi di raggiungere una miglior omogeneità fra i suoi componenti.

A partire da settembre, l’Amministrazione Comunale organizzerà incontri dedicati per presentare il piano alla cittadinanza. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini (foto) spiegano: "Il Piano di Protezione civile è un documento fondamentale per farsi trovare pronti e agire in caso di emergenza. Abbiamo aggiornato quello esistente, migliorandone alcuni aspetti e attualizzando quello in vigore in base agli ultimi eventi e alle nuove specificità del territorio".

Giacomo Mascellani