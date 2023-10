"Nuovo polo del nuoto: il Comune tenga conto di tutti i fruitori"

Nuovo polo sportivo per il nuoto a Cesena, Fratelli d’Italia: "Il Comune tenga conto di tutti i fruitori e dia il giusto spazio alla piscina esterna, molto amata dai cittadini". "Dopo anni di attesa il Comune ha finalmente deciso di realizzare un nuovo e più moderno polo sportivo dedicato al nuoto. Questo però deve essere pensato e studiato affinché tutti i suoi fruitori attuali possano continuare a viverlo. Pertanto, chiediamo che la futura piscina esterna, molto gettonata dai cesenati nel periodo estivo, non venga ridimensionata ma anzi possa avere lo spazio che merita".

È questa la posizione di Luca Lucarelli, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, sul rinnovamento della piscina comunale di Cesena che sarà costituta da tre vasche per il polo interno: una per l’avviamento al nuoto, la seconda ludico-sportiva e la terza semi olimpionica a otto corsie.

"Nella nota che il Comune ha diffuso per illustrare il progetto non trova infatti spazio l’illustrazione e la descrizione di come sarà la piscina esterna, che rischia quindi di vedere la luce depotenziata e con una vasca ancora più piccola di quella attuale. Considerato che l’investimento è di 12 milioni di euro, quindi particolarmente importante, è necessario che queste risorse vengano investite tenendo conto delle esigenze di tutti gli utenti. In estate, infatti, sono moltissimi i cesenati che frequentano la piscina esterna per cercare di godersi un momento di fresco e relax lontano dal caldo cocente. Sarebbe un clamoroso autogol ridimensionarla".

"Inoltre bisogna ovviare al fatto che iniziando i lavori prima sulla piscina esterna, per farla diventare coperta, c’è il rischio che per i prossimi due anni cesena non abbia più la sua piscina comunale scoperta con perdita inevitabile di utenti . Su questo secondo noi il Comune dovrebbe fare una più profonda riflessione e trovare delle soluzioni".

Per Fratelli d’Italia è quindi importante che in questo momento "il Comune ascolti le nostre osservazioni e anche quelle di molti cittadini, che stanno raccogliendo delle firme in merito - spiega Lucarelli – Osservazioni di cui bisogna tenere conto in questa fase di progettazione. Per noi è importante che il nuoto indoor e outdoor a Cesena venga potenziato e non svilito".