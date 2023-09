Nuovo Polo educativo per bimbi da 0-6 anni

E’ nato a Savignano sul Rubicone il Polo educativo ’Freccia Azzurra’ per bambini da zero a sei anni. È la grande novità dell’anno scolastico 2023-2024, iniziato con una nuova sezione di nido d’infanzia presso la scuola dell’infanzia ’Freccia Azzurra’ del quartiere Valle Ferrovia. Dall’11 settembre 21 bambini da 0 a 3 anni stanno effettuando l’inserimento. I nuovi piccoli ospiti svolgeranno alla ’Freccia Azzurra’ l’intero percorso educativo che dalla primissima infanzia li condurrà fino al passaggio alla scuola primaria. Il Polo educativo ’zerosei anni’ Freccia Azzurra accoglie 21 bambini e quattro sezioni di scuola dell’infanzia con 82 bambini per un totale di 103 alunni.

Il Polo, il primo servizio pubblico di questa tipologia in provincia, è organizzato secondo un modello partecipato tra i gestori, in questo caso l’Unione Rubicone e Mare per il Nido d’infanzia e l’Istituto comprensivo ’Giulio Cesare’ per la scuola d’infanzia, attraverso un protocollo di intesa che individua nel nuovo Polo "Freccia Azzurra" uno spazio aperto alle famiglie, un luogo di incontro per il quartiere e di promozione di una cultura dell’infanzia. Il Comune di Savignano ha inaugurato l’anno scolastico accogliendo 92 bambini nei nidi comunali, 29 in più rispetto al 2018 quando l’Amministrazione mise mano alla riorganizzazione dei servizi. In cinque anni l’offerta è aumentata del 31,52% e ha ridotto la lista d’attesa a 5 domande, cui si potrà dare comunque accoglienza grazie a una convenzione con la cooperativa sociale ’Il Girasole onlus’.

Emanuela Celli, coordinatrice del servizio dei nidi comunali ha detto che questo è un bel segnale di iniziale costruzione di una progettualità comune. Ha aggiunto Catia Valzania dirigente scolastico: "Il nostro obiettivo è garantire a tutti i bambini pari opportunità formative e garantire a tutti il diritto allo studio fin da piccoli in un contesto tutelato e sicuro come quello della scuola. Nel nostro Istituto è stata istituita una commissione zero-sei per preparare il terreno ai cambiamenti sociali in atto". L’attivazione della sezione di nido d’infanzia è stata preceduta da un intervento di trasformazione degli spazi. Anche all’esterno è stato individuato uno spazio a uso esclusivo della sezione nido, dove sono state installate attrezzature idonee alle necessità dei più piccoli. Per la ’Freccia Azzurra’ che in estate è stata oggetto di efficientamento energetico e messa in sicurezza sono già stati spesi quasi 400 mila euro tra fondi comunali e Pnrr.