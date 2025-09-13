Nuovo polo per l’infanzia. Osservanza, 115 posti tra nido e scuola

Terza inaugurazione in una settimana: dopo San Vittore e Villachiaviche, ieri il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai quartieri Lorenzo Plumari hanno tagliato il nastro del polo per l’infanzia dell’Osservanza. La struttura è pronta ad accogliere 115 bambine e bambini suddivisi tra lattanti, semi-divezzi, mezzi divezzi e grandi. Questo nuovo servizio nasce in sostituzione di due edifici storici, la scuola dell’infanzia Porta Fiume e la scuola dell’infanzia Porta Santa Maria, costruiti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ormai non più conformi agli standard richiesti dalle normative attuali.

L’intervento è costato complessivamente 4.522.000 euro ed è stato coperto da un finanziamento Pnrr di 3.432.000 euro. "Qui – ha commentato Lattuca – convivranno il nido comunale e le sezioni statali della scuola dell’infanzia, gestite dal Ministero dell’Istruzione. Si tratta di un modello consolidato di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, che dimostra come si possa lavorare in modo dinamico e sinergico".

La struttura è caratterizzata da ampie vetrate che lasciano entrare la luce naturale in ambienti luminosi, colorati e accoglienti avvolti da una suggestiva copertura curva in legno. L’edificio accoglie anche una mensa dotata di cucina industrializzata in grado di produrre fino a 300 pasti. Il progetto sarà presto completato da un’ampia area esterna dedicata alla didattica e al gioco suddivisa fra asilo nido e scuola dell’infanzia, con presenza di attrezzature ludiche adatte alle diverse fasce di età.