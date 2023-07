Nuovo ponte di via Ferrara, installata la prima parte della struttura

Sulla Vena Mazzarini è stata posata la prima parte del nuovo ponte di via Ferrara. Il ponte ciclo pedonale che unisce le due sponde della Vena Mazzarini, è uno snodo nevralgico e rappresenta anche un manufatto della tradizione cittadina. Il progetto è stato messo a punto dallo studio Piercurrà Architettura di Cesena mentre i lavori sono eseguiti dalla ditta Naldi Carpenterie di Predappio. L’investimento previsto è di 380mila euro, di cui ben 300mila finanziati con un bando del Pnrr e la restante parte dall’Amministrazione comunale per coprire gli aumenti dei prezzi delle materie prime. Dopo la demolizione del vecchio manufatto che era molto deteriorato, finalmente si inizia a vedere qualcosa del nuovo ponte che sarà inaugurato in autunno. Lo scopo del progetto nuovo progetto è quello di mantenere leggerezza, con un disegno armonico e una prospettiva ad arco. La pavimentazione sarà formata da doghe in legno e sono previste due rampe con pendenza del 6 per cento, una per ogni lato, che permettono di collegare il livello dell’impalcato del ponte, evitando la creazione di un’inopportuna barriera architettonica. Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto: "I lavori sul ponte di via Ferrara stanno procedendo molto bene e già dalla prossima settimana avremo ulteriori avanzamenti importanti. Questo ponte è un tema sentito da sempre per tutta la cittadinanza e per i tanti turisti e siamo felici di questo intervento che ci permetterà di metterlo a disposizione della collettività con un lavoro di pregio estetico e di grande sicurezza strutturale. La seconda parte del nuovo ponte sarà installata la prossima settimana".

g.m.