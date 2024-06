Nuovo ponte di viale Roma. Il taglio del nastro tanto atteso

Mercoledì sera è stato inaugurato ufficialmente il ponte di viale Roma. Al tradizionale taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, gli assessori Jacopo Agostini e Mauro Gasperini insieme a una rappresentanza dei consiglieri comunali di maggioranza, i tecnici comunali del settore lavori pubblici, i rappresentanti della ditta Pesaresi che ha eseguito l’opera e l’ingegnere Maurizio Berlati, progettista e direttore lavori. Il ponte è stato completamente rifatto, con una nuova struttura portante formata da travi a sbalzo e travi principali, sulle quali è stata effettuata una gettata di cemento armato e successivamente la nuova asfaltatura. Sono nuovi anche i marciapiedi, i parapetti, il sistema di illuminazione pubblicazione pubblica ed un gradevole sistema di luci a led, che in questi giorni sono ovviamente gialle. La spesa è stata di 1,4 milioni di euro, di cui 800mila euro coperti da fondi provenienti dal Pnrr e 600mila sborsati dal Comune. Il sindaco Matteo Gozzoli a margine della cerimonia è intervenuto così: "Quando il ponte ha riaperto abbiamo deciso di non fare subito l’inaugurazione perché la città aspettava questo momento e non volevamo perdere neanche cinque minuti di tempo dopo un’attesa di questi mesi. Adesso è giusto sottolineare quest’opera così importante per Cesenatico, che si trova migliorata nella sicurezza in primis e anche nell’estetica, grazie al lavoro delle maestranze ma anche dei tecnici comunali e tutti i professionisti che hanno lavorato per raggiungere insieme il risultato".

g. m.