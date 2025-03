Nuovo progetto con i club affiliati. Si parte con la Cavalluccio Cup

C’è il mare e la montagna, c’è tutta la Romagna. E anche di più. Non basta lo storico coro della curva bianconera per abbracciare l’area di ubicazione delle squadre affiliate al Cesena Fc che sono in procinto di partecipare alla prima edizione della ‘Cavalluccio Cup’, torneo destinato a coinvolgere migliaia di giovani atleti sparsi da Imola fino alle Marche e all’Umbria. "Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo progetto – ha commentato il direttore generale Corrado Di Taranto – che rientra nel grande percorso di crescita che sta intraprendendo questo club. L’intento è promuovere il calcio come strumento educativo e di crescita personale per i giovani, rafforzare il legame tra il Cesena e il territorio e creare un momento di aggregazione e festa per famiglie, tifosi e comunità locali".

In effetti la giornata finale, aperta a tutte le squadre dei vivai di tutti i 24 club affiliati, si svolgerà l’8 giugno all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, un campo nel quale una volta che ci sei stato, non te lo dimentichi più. Il progetto, che si svolge in collaborazione con Alpha Immobiliare, è stato presentato ieri nei dettagli dal responsabile delle attività di base del Cesena Fabio Faro e dalle leggende bianconere Massimo Agostini e Davide Succi. Saranno coinvolte le categorie comprese tra l’Under 13 e l’Under 9, che giocheranno in diverse tappe in città sparse tra il territorio ravennate, cervese, forlivese, marchigiano e, ovviamente, cesenate.

Ogni categoria decreterà una compagine finalista che emergerà dalle sfide tra i vari club affiliati e che poi nell’evento conclusivo di giugno, sfiderà una selezione di pari età del Cesena. "Sarà una grande opportunità di confronto, di crescita e di divertimento per tutti – ha commentato Faro – la scelta di coinvolgere le strutture dei club affiliati è voluta e pensata per valorizzare il senso di appartenenza e le qualità di tutti. D’altra parte il forte legame con la tradizione del settore giovanile da queste parti non si è creato per caso, ma grazie a una reale collaborazione tra varie realtà del territorio che anche oggi continuano a crescere portando sempre nuovi contributi".

Sullo stesso tema ha rilanciato Davide Succi: "Lo spirito di questo evento non è quello di individuare calciatori ‘forti’ da aggregare alla squadra di competenza del Cesena, ma quello di far divertire tutti, emozionando i bambini e le famiglie coi valori più belli dello sport, ai quali questo club è fortemente legato e sui quali continueremo a investire".

La prima tappa è in programma il 16 marzo a Classe, dopo di che si passerà a Pesaro, a Cervia, a Forlì e a Cesena. Ci saranno dunque cinque tornei, ognuno riservato a una categoria. Con l’impegno di iniziare oggi e proseguire in futuro, allargando sempre più il cerchio. Perché è questo che fa la passione: si contagia.

Luca Ravaglia