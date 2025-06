Nuovo Punto di ascolto Anap: da oggi incontri con la psicologa

Anap cesenate, associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato, a cui aderiscono oltre tremila iscritti, presieduta da Ivano Scarpellini e coordinata da Cristiana Suzzi, lancia da oggi un nuovo servizio. Si tratta del Punto di Ascolto gratuito per i soci Anap e Anos, presso la sede di Confartigianato di Cesena in via Alpi, tutti i venerdì dalle 9 alle 13, con la psicologa Aurora Lombardo. "Si tratta di un punto di ascolto – afferma il presidente Ivano Scarpellini - per migliorare la qualità della vita personale, familiare, lavorativa e sociale dei nostri pensionati. Il servizio gratuito è di supporto per affrontare disagi e sofferenze spesso causati da lutti, malattie, solitudine. Si tratta di un’opportunità messa a disposizione per poter confidare i propri problemi e malesseri e per prevenire che si tramutino in ansia, depressione e stress".

Nel frattempo prosegue l’intensa attività dell’annata associativa di Anap: il gruppo cesenate ha preso parte ad una stimolante visita guidata alla mostra ‘Il ritratto dell’artista. Autoritratto’ ai Musei di San Domenico di Forlì (nella foto). "La visita è ormai una tradizione. Una giornata dedicata all’arte– spiega la coordinatrice Cristiana Suzzi – che rinnova lo spirito e stimola emozioni, e anche alla socialità di un gruppo molto affiatato".