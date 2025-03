Nuovo Punto unico di accesso all’Angioloni

Giovedì 27 febbraio abbiamo inaugurato, all’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno, il nuovo Punto Unico di Accesso (PUA), un ulteriore presidio di attenzione e vicinanza ai bisogni della nostra comunità. Un passo avanti concreto per garantire un accesso più semplice e immediato ai servizi socio-sanitari, con particolare attenzione agli anziani, alle persone fragili e alle famiglie in difficoltà.

Lo comunicano il sindaco Enrico Spighi e l’assessora Carla Para, che aggiungono: "Con questa apertura, la nostra Casa della Salute si arricchisce di un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e all’orientamento dei cittadini, affiancandosi allo spazio per la Pediatria di Comunità, al nuovo reparto ambulatoriale (è anche sede dei prelievi Avis), e diventando la nuova casa dei nostri assistenti sociali, che si trasferiscono dalla palazzina dei lavori pubblici all’interno dell’ospedale, per essere ancora più vicini e integrati con tutti i servizi per la persona".

"Tutto questo è stato possibile – affermano a conclusione sindaco e assessora – grazie alla collaborazione e all’impegno di persone che credono profondamente in un servizio sanitario vicino ai cittadini. Un sentito ringraziamento a Paola Ceccarelli direttore del Distretto Ausl di Cesena-Valle Savio, a Elisabetta Scoccati, Claudia Resi, Gloria Caminati e al dottor De Carolis. Per noi, la montagna non è periferia, ma un centro vivo e pulsante, da valorizzare e proteggere. Questo nuovo punto di accesso è un altro segnale concreto di una presenza che cresce, di un impegno che si rafforza, per garantire servizi di qualità e costruire una rete di attenzione e sostegno sempre più vicina alle persone".

gi. mo.