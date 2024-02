Nuovo referente Gal in Regione

Bruno Biserni, presidente del Gruppo Azione Locale L’Altra Romagna (sede a Sàrsina) è stato nominato nuovo referente Coordinatore Regionale di tutti i Gal per l’attuazione della nuova strategia di sviluppo locale. La notizia è stata accolta "con estrema soddisfazione – dice Biserni –. Ringrazio in primis la Regione che continua a manifestare una grande solidarietà per l’Appennino Romagnolo". Il primo punto su cui focalizzare la sua rappresentanza a livello emiliano-romagnolo è "la rigenerazione di un territorio seriamente danneggiato, dove non basteranno i soli fondi straordinari nazionali e regionali. Per questo le iniziative del Gal andranno nella direzione di aiutare direttamente i singoli imprenditori, quelli agricoli in particolare".

gi. mo.