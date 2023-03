Nuovo segretario, Fabbri o Ferrini

Complice una indisposizione del segretario di consociazione comunale del partito repubblicano cesenate Romano Fabbri, si sono allungati i tempi per la convocazione della direzione del partito, da parte del reggente Africo Morellini, successiva al congresso celebratosi a Martorano nei giorni scorsi, in cui si dovrà procedere alla elezione del nuovo segretario che sarà unificato come si è verificato anche nell’ultimo anno dopo la morte di Mario Guidazzi, segretario di consociazione cesenate. Lo ha rilevato Romano Fabbri, che era già segretario comunale unificando i due incarichi. D’altronde la presenza del Pri nel territorio cesenate è tale che oggi sia sufficiente un unico segretario. La mozione congressuale indica di proseguire nella alleanza con il centrosinista nella nuova coalizione che vedrà candidato sindaco ancora Enzo Lattuca.

Quanto al nuovo segretario del Pri, potrebbe essere confermato Romano Fabbri, oppure potrebbe essere nominato l’attuale assessore comunale a cesena Luca Ferrini, recentemente dimessosi da coordinatore provinciale del terzo polo, da cui l’edera cesenate si è defilata perché non favorevole alla nascita del nuovo partito unico in cui confluiranno Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi.