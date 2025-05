Nuovo stabilimento. Emmefood a San Mauro

Oggi e domani, in via Vena 30, a San Mauro Pascoli, si terrà l’inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di Emmefood. L’evento, denominato "Inauguriamo Il Futuro", segna un importante traguardo nella storia dell’azienda e rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di crescita e innovazione intrapreso da Emmefood.

Il nuovo impianto si distingue per la presenza di tecnologie di cottura rivoluzionarie applicate al settore della gastronomia take away e dei piatti pronti. Con una superficie totale di 11.705 metri quadrati, sette linee di produzione all’avanguardia e la capacità di realizzare ben 130 ricette e menù diversi, il nuovo stabilimento rappresenta un polo d’eccellenza nel panorama produttivo italiano.

L’impianto di San Mauro Pascoli si distingue inoltre per essere completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, con ambienti confortevoli, coniugando innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale in un modello virtuoso di produzione alimentare all’avanguardia e di benessere collettivo, come richiedono i tempi d’oggi.

L’investimento non è solo strategico per l’espansione aziendale, in quanto porterà significativi benefici all’economia locale, con la creazione di nuovi posti di lavoro e il consolidamento di una filiera produttiva di qualità. La scelta di San Mauro Pascoli come sede del nuovo stabilimento conferma l’impegno di Emmefood nel valorizzare il territorio romagnolo, culla dell’azienda e fonte di ispirazione per molte delle sue creazioni gastronomiche.

Il taglio del nastro è previsto per oggi alle 18 alla presenza del sindaco di San Mauro Pascoli Moris Guidi, del presidente Confindustria Romagna Roberto Bozzi, dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna e di esperti del settore.

Dice Mirko Muccioli, amministratore delegato di Emmefood srl che fa parte di Dea Group, del gruppo di Aliante: "Questo stabilimento rappresenta il coronamento di un sogno. Credo fermamente che oggi il futuro sia nelle nostre mani. Se fino a qualche mese fa non avevamo gli strumenti per essere protagonisti del domani, oggi possiamo guardare ai mercati con ottimismo, forti di una struttura che per i prossimi 20-30 anni sarà all’avanguardia nel nostro settore. Con questo passo creiamo anche nuove opportunità lavorative sul territorio, e questo mi riempie di soddisfazione. La centralità delle persone è il primo valore di Emmefood e il senso del futuro. delle persone nel raggiungimento degli obiettivi aziendali e il sostegno che questi danno ai propri familiari"

Ermanno Pasolini