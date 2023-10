Nuovo sviluppo economico agevolazioni alle imprese

Sogliano al Rubicone investe sullo sviluppo economico. E’ stato approvato in Consiglio Comunale il nuovo regolamento per la concessione di contributi alle attività d’impresa.

Dice la sindaca Tania Bocchini con l’assessore Marco Brigliadori: "Oggi mettiamo in campo il primo risultato del lavoro di analisi e revisione dei regolamenti che nei prossimi mesi interesserà anche i contributi legati all’abitare a Sogliano. Ci guida una strategia di marketing territoriale con una visione del vivere sostenibile del territorio. Questo nuovo regolamento apre la possibilità a nuovi soggetti, ’B&B’ e agriturismi, che costituiscono gli operatori in maggiore crescita. Inoltre per la prima volta, include anche le imprese esistenti che hanno progetti di espansione e premia progetti innovativi e a lungo termine, senza dimenticare giovani e donne. Chi decide di fare impresa in montagna è un eroe da premiare e sostenere, A Sogliano chi vuole fare impresa troverà un’Amministrazione che ha un piano di sviluppo e vuole portarlo avanti con imprenditrici, imprenditori, terzo settore e tutti gli abitanti. Gli interessati possono contattare gli uffici comunali per approfondimenti".

Le maggiori opportunità di utilizzo dei contributi sono: acquisto di immobili con un contributo del 30% del costo massimo ammissibile, fissato a 250mila euro; acquisto di fabbricati esistenti da ristrutturare con un primo rateo del 15% al momento del rogito e un secondo rateo del 15% all’insediamento. Il costo massimo ammissibile è di 350mila euro. La nuova costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione hanno un contributo diviso tra un intervento edilizio del 15% e un insediamento del 15%, con un costo massimo ammissibile di 150mila euro.

Per l’affitto di immobili, solo per nuove imprese, il contributo copre il 30% del valore del contratto di locazione con un costo massimo annuale di 12mila euro. Per l’affitto d’azienda o ramo d’azienda (solo per le nuove imprese) il contributo copre il 30% del valore del contratto di locazione annuale per un massimo di due annualità, con un costo massimo annuale di 18mila euro. L’acquisto di attrezzature, arredi, dotazioni e lavori di adeguamento dei locali, di attrezzature, arredi e lavori di adeguamento dei locali rientra in questa tipologia e ha un contributo che copre il 40% del valore dei beni e dei lavori di adeguamento alle prescrizioni dell’Ausl, con un costo massimo ammissibile di 120 mila euro. Le imprese che beneficiano dei contributi sono tenute a rimanere attive per almeno 10 anni dalla data di concessione del contributo, garantendo così un impegno a lungo termine nella comunità soglianese.