Nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Cagnona

A Savignano sul Rubicone sono sono iniziati i lavori di realizzazione del secondo tratto, circa 220 metri lineari di ciclabile a margine della provinciale 10 Cagnona, la strada che da Gatteo porta al mare. La porzione di pista ciclabile che sarà riqualificata va dal ristorante Caterina fino alla rotatoria con la via San Giuseppe. I lavori sono mirati prima di tutto al ripristino di un tratto di pista che presenta dissesti diffusi come fessurazioni profonde, cedimenti della sezione stratigrafica, avvallamenti e quindi alla messa in sicurezza della ciclabile.