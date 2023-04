Nuvole sul ponte Pienone in Riviera ma freddo e pioggia rovinano la festa

La Riviera ha fatto il pieno di turisti per il lungo ponte del 25 aprile. Nei dieci chilometri della costa di Forlì-Cesena, dove la parte del leone la fa Cesenatico, gran parte degli alberghi sono aperti, tuttavia molti hanno deciso di rimandare l’apertura al prossimo ponte e altri ancora di attendere la Nove Colli che si disputerà la penultima domenica di maggio. La buona notizia è che la voglia di mare è più forte delle condizioni meteo avverse e gli hotel disponibili hanno lavorato bene. Sì, perchè sebbene non ci sono le condizioni per fare la prova costume, sono decine di migliaia le persone che hanno scelto di raggiungere Cesenatico nell’ultimo fine settimana e la festa della Liberazione, per fare una mini vacanza, frequentando gli stand della fiera "Azzurro come il pesce", passeggiando sul porto canale, visitando i mercatini, i ristoranti e i locali. Sulle oltre duecento strutture ricettive aperte, molti alberghi e pensioni hanno registrato le camere esaurite, grazie anche ai tornei di calcio giovanile che qui hanno portato tante squadre provenienti da tutta Italia, con al seguito genitori ed accompagnatori. C’è chi lavora con i gruppi in questo segmento del turismo sportivo e si accontenta di tariffe più basse, ma tanti albergatori hanno comunque lavorato bene ospitando turisti più esigenti e desiderosi di momenti di relax, e coppie che non vogliono rinunciare ad una passeggiata romantica. Enrico Spada della storica Osteria da Beppe traccia un bilancio molto positivo: "E’ un momento buono per noi ristoratori, perchè il lungo ponte ha portato molti turisti, ma abbiamo lavorato parecchio anche con i romagnoli, che prenotano e vogliono venire a trovarci. Ci sono tante famiglie, ma anche coppie desiderose di vivere le giornate di festa nella nostra località che è rinomata per le ricette marinare". Anche i locali sul lungomare sorridono e iniziano a fare il pieno di vacanzieri e giovani della zona: "Siamo contenti _ dice Mario Magnani, patron dello storico Cafè degli Artisti _, perchè abbiamo vissuto in pieno cinque giorni di musica e divertimento; certo, se avessimo avuto più sole e temperature più calde, sarebbe stato il top, ma è comunque un successo e sappiamo che questo è soltanto l’inizio di una estate che prevediamo ricca di soddisfazioni".

E a proposito di meteo, chi non sorride sono gli stabilimenti balneari, per i quali il vero inizio della stagione è stato ancora una volta rimandato. Molti hanno comunque lavorato bene con il bar e il punto di ristoro, mentre i lettini e gli ombrelloni che devono ancora essere stabilmente montati, attendono un sole più convincente e un clima che faccia venire veramente voglia di rilassarsi al sole. Chi invece vede poche prospettive sono ancora i negozianti, con tante attività in difficoltà, perchè salvo alcune eccezioni, la concorrenza delle vendite sul web si fa sempre più sentire e la presenza dei centri commerciali, per molti aspetti rappresenta un competitore troppo forte da vincere, specie con le abitudini delle famiglie e dei giovani di oggi.

Giacomo Mascellani