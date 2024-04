Oasi Desirée vince il premio delle Tende del Mare

La Consulta del volontariato ha devoluto 3.800 euro alle associazioni che hanno vinto il bando, per l’assegnazione del ricavato dalla vendita delle ’Tende al mare’ esposte nel 2022 e 2023. Questa iniziativa portata avanti da anni in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Accademia di belle arti di Ravenna, si traduce in un segnale di supporto concreto al mondo della cittadinanza attiva e della solidarietà. Mercoledì scorso si è riunita la commissione di valutazione progetti, capitanata da Catia Sasselli, presidente della Consulta del volontariato di Cesenatico e da Carla Tabarri Benelli, vicepresidente di VolontaRomagna. Erano presenti il vicepresidente della Consulta, Franco Zedda, e due rappresentanti di associazioni escluse dal concorso perché risultate tra le vincitrici della scorsa edizione, Claudia De Pascali de L’Isola di Nicole e Matteo Cantoni di Generazione Ziz. Dopo aver esaminato le proposte, la commissione le ha valutate in base a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale. Prima classificata è Oasi Desirée con il progetto ’Un’isola per tutti’, seguita da Radio Soccorso Cesenatico e Associazione sostenitori vigili del fuoco di Cesenatico, che grazie al finanziamento rinnoverà i mezzi di soccorso. A tutti verrà assegnato un premio di 200 euro, come segnale di incoraggiamento e vicinanza nel fare del bene per la comunità.

Giacomo Mascellani