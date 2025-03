Obiettivo: tornare a vincere in casa. Mignani: "Occhio, Salernitana ferita"

Messa in discesa la stagione, con due mesi quasi perfetti, ora il Cesena può accelerare sul primo obiettivo da centrare, per avere la certezza aritmetica di restare in categoria mancano poco più di una mezza dozzina di punti, sostanzialmente un paio di vittorie e qualche pareggio, di qui alla fine. Quella odierna è una gara alla portata, un’occasione da sfruttare. La Salernitana, nobile decaduta, arriva al Manuzzi in netta difficoltà, terzultima coi suoi 26 punti in 27 gare (11 in meno dei bianconeri). Sarebbe anche l’occasione per tornare a vincere al Manuzzi dove il Cavalluccio non centra i 3 punti dalla lontana gara col Cosenza di metà dicembre. Michele Mignani conosce a menadito il calcio e la cadetteria in particolare e sa benissimo che i tranelli sono sempre dietro l’angolo, per cui predica prudenza. "Le partite che sono da giocare sono sempre le più complicate mentre quelle già disputate, se sono andate bene, sono già archiviate. Perciò ora testa solo alla Salernitana. Per me è stata una settimana difficile perché la nostra storia dice che spesso nei momenti migliori, poi è arrivata una legnata fra capo e collo. Spero che i ragazzi capiscano l’importanza di questa partita e mostrino l’atteggiamento, lo spirito e la voglia necessari a vincere".

Dunque, attenzione alta. La Salernitana è ferita, ma vanta un organico di assoluto valore. "Una squadra ferita – continua Mignani – con un tremendo bisogno di punti. Lo scorso anno giocava in A, ha giocatori forti e sta cercando di trovare la quadra con mister Breda, un tecnico con cui ho lavorato, che stimo ed apprezzo. Sono certo che schiererà una squadra motivata e molto organizzata. E’ una partita difficilissima per tanti motivi, ma noi dobbiamo fare di tutto per dare continuità al nostro percorso". Mani avanti, con giudizio. Niente assalti alla baionetta ma una intelligente gestione della gara, in sintesi il look bianconero del 2025, con l’eccezione di Catanzaro. A differenza di Cremona, ci saranno i tifosi, puniti in massa per le colpe di pochi. "Questo è un posto fantastico per fare calcio, allo stadio ci sono tanti bambini , le famiglie. Non credo sia giusto condannare un’intera tifoseria per qualcosa che ha coinvolto poche persone. La gente deve avere la possibilità di andare allo stadio a vedere i suoi idoli. Anche in trasferta, che diventa un’occasione per visitare le città, fare turismo. I tifosi devono essere liberi di seguire la propria squadra".

Tornando alla gara con la Salernitana non ci sono particolari problemi. "La squadra sta bene, Ceesay si è allenato con gli altri in settimana, stiamo valutando le condizioni di Adamo. In generale questi ragazzi mi mettono in seria difficoltà per l’impegno che ci mettono, sono costretto a fare scelte e dispiace lasciare fuori qualcuno, meriterebbero tutti di giocare". Bastoni, il goleador di Cremona, a volte sembra meno determinato, questione di testa o di gambe? "Ha alternato partite sottotono, ma è difficile trovare giocatori che sono sempre al massimo per 30 partite di un certo livello. Ha un piede in grado di fare ogni cosa, a volte gli chiedo di essere più intenso, a volte di gestire. Conosco l’uomo, dà tanto alla squadra sia in campo che fuori".

Daniele Zandoli