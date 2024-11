Obulacco Viaggi, 25 anni di attività

L’agenzia Obulacco Viaggi ha celebrato 25 anni di attività. La ricorrenza è stata festeggiata con celebra 25 anni di emozioni e viaggi con un evento presso Borgopetra, un grazioso B&B immerso nel verde delle colline romagnole, gestito dagli stessi titolari di Obulacco Viaggi. La cena di pesce gourmet, organizzata nella nuova sede dell’agenzia dal 2019 a Montepetra, in via Montepetra Nazionale 74/I, ha accolto collaboratori storici e amici stretti che, negli anni, hanno contribuito all’affermazione di questa realtà. L’atmosfera calorosa e familiare ha fatto da cornice a un revival dei momenti più belli vissuti insieme in un quarto di secolo di attività.

"Un traguardo da condividere con chi ci ha accompagnato".