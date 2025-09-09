Occhi su Shpendi, . Berti e Klinsmann

La giornata odierna vede impegnati tre nazionali bianconeri convocati dai propri ct. Alle 18.15 scende in campo la nazionale italiana Under 21 di Silvio Baldini, che dopo la vittoria in rimonta contro il Montenegro è pronta a fare visita alla Macedonia per proseguire il proprio percorso nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria del 2027. Un’altra occasione di debutto, quindi, per Tommaso Berti, che dopo il mancato ingresso dalla panchina della scorsa gara spera di scendere in campo per la prima volta con la maglia degli azzurrini. Il calcio d’inizio della gara del Petar Milosevic di Bitola, visibile sui canali Rai o sulla piattaforma streaming RaiPlay, è fissato per le 18.15.

Chi può ancora debuttare in queste settimane di sosta con la propria rappresentativa, oltre al talento di Calisese, è anche Jonathan Klinsmann, che il ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino ha inserito nella lista dei 23 per le gare amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. L’estremo difensore cesenate ha guardato la gara persa dalla sua nazionale contro i sudcoreani interamente dalla panchina, ma ora c’è un’altra occasione da sfruttare con la speranza che l’allenatore possa schierarlo dall’inizio o a gara in corso. Calcio d’inizio nella nottata tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre all’1.30.

L’esordio in nazionale per Cristian Shpendi è invece già arrivato nell’amichevole disputata dall’Albania contro Gibilterra, ma nella sfida casalinga contro la Lettonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 potrebbe arrivare anche la prima presenza in una partita ufficiale con la maglia delle ‘Aquile’. Da citare, infine, la convocazione del nuovo acquisto Vittorio Magni con la nazionale italiana Under 20, impegnata sempre oggi alle 18.30 contro la Germania nell’Elite League.

Giacomo Lippi