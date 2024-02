Occhio al bomber biancazzurro Volpicelli

Di sicuro non è stato semplice per il Pineto e in particolare per il presidente Brocco decidere di esonerare Daniele Amaolo, un allenatore che ha lasciato un segno profondo nella storia della società abruzzese, che oltretutto ha guidato alla vittoria del campionato di serie D.

Il calcio ha le sue leggi e quando i risultati non arrivano la prima testa che cade è quella dell’allenatore.

Ad ogni modo, i fatti finora dicono che la scelta di affidarsi a Roberto Beni sta portando buoni frutti: sette punti conquistati contro Lucchese, Pontedera e Olbia sono un bottino ottimo. Beni ci ha messo poco a migliorare la classifica, in fretta il nuovo tecnico ha deciso anche di apportare cambiamenti tattici; Amaolo si affidava alla difesa a tre, con cinque centrocampisti dietro a due attaccanti. Roberto Beni invece ha scelto di passare alla difesa a quattro, con tre centrocampisti e tre attaccanti.

Come sempre più che gli schemi tattici conta poi come vengono interpretati, fin qui il Pineto di Beni ha segnato cinque reti e ne ha incassate tre. L’impressione insomma è che Beni voglia promuovere un calcio più votato alla ricerca del gol piuttosto che al non subirne, e questo forse perché il Pineto con dodici pareggi è una delle formazioni più abbonate al segno ’X’ del girone. In questo momento gli abruzzesi occupano l’ ultimo posto utile per accedere ai playoff, ma in una classifica molto corta nella zona medio bassa hanno solo sette punti di vantaggio sui playout.

La difesa bianconera dovrà prestare molta attenzione ai movimenti di Emilio Volipicelli (foto), autore finora di undici reti, una nel match di andata. Volpicelli è un mancino capace di essere molto pericoloso anche sui calci piazzati, inoltre è uno specialista dei gol pesanti: otto delle reti che ha messo a segno sono state decisive ai fini del risultato. L’attacco del Pineto dovrebbe essere completato da Gambale, quattro le sue reti finora e Njambe, autore di tre reti in campionato.

Roberto Daltri