Occhio alla preferenza di genere. Non si possono esprimere più voti per candidati dello stesso sesso

È tutto pronto per le votazioni ma occhio alla trappola del voto di genere. Non si possono votare più candidati dello stesso sesso, altrimenti l’ultima preferenza non vale. Chiusa la campagna elettorale la parola passa agli elettori: a Cesena su 79.693 cittadini votanti ci sono 38.603 uomini e 41.090 femmine. Per la prima volta votano 1.570 ragazzi che hanno compiuto 18 anni (814 maschi e 756 femmine). Al momento di entrare nella cabina elettorale, gli elettori riceveranno due schede: una azzurra per le comunali e una marrone per le europee. Per l’elezione di Sindaco e Consiglio comunale sono tre le modalità di voto possibili. Si può tracciare il segno solo sul simbolo di una lista (in questo modo si assegna la preferenza alla lista contrassegnata e, automaticamente, al candidato sindaco da quest’ultima appoggiato). Oppure, si può tracciare il segno solo sul nome del candidato sindaco (in questo caso si vota solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a lui collegate).

Infine, c’è la possibilità del ‘voto disgiunto’, cioè si può esprimere il voto per un candidato sindaco e, al tempo stesso, mettere la croce sul simbolo di una lista non collegata. Ogni elettore può esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, le preferenze per i candidati al Consiglio comunale. È possibile esprimere fino a 2 preferenze, purché date a candidati di sesso diverso (e naturalmente appartenenti alla stessa lista). In caso contrario, la seconda preferenza sarà annullata.

Per le elezioni europee è possibile invece esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata. Il voto di genere non è una novità. Anche qui, in ossequio alla necessità di garantire la cosiddetta rappresentanza di genere, è vietato scegliere candidati dello stesso sesso: nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. Ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa. Se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

In caso poi di identità di cognome fra i candidati di una stessa lista deve scriversi sempre il nome ed il cognome. Anche quest’anno si potrà seguire l’andamento della consultazione elettorale per europee e comunali. Basterà collegarsi al sito del Comune www.comune.cesena.fc.it