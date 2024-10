Occhio alle truffe. Ecco come difendersi

Continuano gli incontri, organizzati dalla Compagnia dei Carabinieri di Cesena, a favore della cittadinanza in generale, con una particolare attenzione alle persone anziane e fragili. Persone che spesso vivono da sole o che comunque non hanno compagnia per gran parte della giornata. Incontri finalizzati a fornire loro tutte le informazioni utili per tutelarsi da truffatori e malintenzionati. Domenica scorsa, 20 ottobre, a margine delle funzioni religiose, il comandante della stazione dei Carabinieri di Verghereto, luogotenente Alessandro Di Sacco, ha tenuto due incontri, uno nella chiesa di S. Michele Arcangelo a Verghereto-capoluogo e l’altro nella chiesa di S. Andrea Apostolo a Alfero, per spiegare alle persone come difendersi dalle truffe. Ad assistere ai due incontri i numerosi fedeli di quei due paesi d’Alto Savio, che normalmente si ritrovano la domenica per la messa. A loro, il comandante Di Sacco ha illustrato tutte le accortezze da seguire per evitare di subire truffe e furti, sino alla necessità di non aprire ad alcuno e di non acconsentire in alcun modo alle richieste di soldi e preziosi. Tra i modus operandi dei truffatori vi è anche quello di spacciarsi per un avvocato o un maresciallo dei carabinieri, che telefonano dichiarando che un loro congiunto è stato arrestato o coinvolto in un grave incidente stradale, preannunciando l’arrivo di un loro rappresentante per riscuotere denaro e contanti, necessari per evitare problemi con la legge. Fra tutti, il consiglio più prezioso rimane sempre quello di chiamare subito il 112 e i propri familiari. Il comandante ha, fra l’altro, fornito consigli utili anche per prevenire le truffe attraverso il cellulare.

gi. mo.