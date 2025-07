Occupazione abusiva, blitz della polizia locale

La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha effettuato il consueto monitoraggio di edifici abbandonati per contrastare l’occupazione abusiva, anche saltuaria. Nel corso dell’ispezione nella casa colonica di proprietà del gruppo Ritmo, in via Salerno, sono stati rinvenuti quattro giacigli posizionati nel locale adibito a garage. Altri due giacigli sono stati individuati presso la ex Ceisa, in via Emilia Est, mentre in via Saffi sono stati preclusi dai proprietari gli ingressi di un edificio abbandonato, su segnalazione della Polizia locale, come deterrente. Durante le ispezioni sono state sorprese due persone, prive di permesso di soggiorno e pertanto condotte presso la sede della Polizia locale di Cesena per l’identificazione. A loro carico è stata sporta una denuncia per presenza irregolare sul territorio italiano e per invasione abusiva di edifici.

Numerosi i controlli svolti in zona stazione ferroviaria. Una persona è risultata in possesso di sostanze stupefacenti a uso personale e la droga è stata sequestrata. Terminato il monitoraggio la Polizia locale ha inviato formale comunicazione sugli esiti dei controlli ai proprietari degli edifici, affinchè provvedano alla immediata chiusura degli accessi degli immobili in disuso, per prevenire ulteriori occupazioni abusive. Qualora il proprietario dell’edificio non agisse scatterebbe una sanzione ma finora non è mai accaduto, come ha spiegato il responsabile del corpo di Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare Alessandro Scarpellini.

Gli interventi sono stati effettuati in collaborazione con la Polizia locale di Cesena e di Cesenatico. Dice l’assessore alla sicurezza del comune di Savignano sul Rubicone Roberta Armuzzi: "La nostra Polizia locale ha provveduto a comunicare gli esiti dei monitoraggi ai proprietari degli edifici occupati abusivamente. Si tratta di interventi che vengono effettuati periodicamente e che in questo caso hanno dato esiti per i quali vogliamo ringraziare il lavoro del nostro corpo di Polizia locale. La collaborazione con Cesena e Cesenatico sta dando importanti risultati e crediamo sia la strada giusta per presidiare il territorio con maggiore efficacia". Sempre in tema di abusivismo, lo scorso mese di giugno la Polizia dell’Unione ha messo in atto una campagna mirata di contrasto all’utilizzo illecito degli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili. La campagna ha interessato la zona mare, in particolare le adiacenze e i parcheggi del centro commerciale. La campagna si è conclusa con 18 sanzioni comminate per uso abusivo, sia per parcheggio di veicoli senza titolo sia per parcheggio di veicoli che esponevano contrassegno ma il titolare era assente.

Ermanno Pasolini